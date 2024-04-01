Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde AK Parti Adayı Yusuf Alemdar Kazandı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kaynak: AA / Güncel
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
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