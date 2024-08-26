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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alemdar, esnafı gezerek hayırlı işler diledi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Ayrıca kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini vurgulayan Alemdar, depreme dayanıklı dirençli şehir inşa etmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnafı gezerek hayırlı işler dileyen Alemdar, vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi.

Mahalle muhtarı Cihan Alemdaroğlu'nu da ziyaret eden Alemdar, Sakarya'yı yatırım ve projelerle geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Ulaşımda, çevrede, altyapıda, enerjide çok güzel çalışmalarımız var. Kısa süre içerisinde her bir başlıktaki projelerimizi paylaşacağız." bilgisini paylaştı.

Alemdar, kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini vurgulayarak, depreme dayanıklı dirençli şehir inşa etmek için tüm imkanları seferber edeceklerini bildirdi.

"Depreme dayanıklı binalarla dirençli şehir oluşturmak en önemli işimiz"

Olası depremde oluşacak senaryonun çok ağır olabileceğine dikkati çeken Alemdar, şunları kaydetti:

"Felsefemiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın olmadığı yerde devlet olmaz. Allah göstermesin olası bir depremde birçok canımızı kaybedebiliriz. O yüzden üstüne basa basa kentsel dönüşümü her gittiğim ortamda söylüyorum. Depreme dayanıklı binalarla dirençli şehir oluşturmak en önemli işimizdir. Bu konuda herkesten aynı hassasiyeti bekliyorum. İnsanımızın daha güvenli ve sağlam binalarda yaşaması için bakanlığımızla ortak çalışma yürütüyoruz."

Alemdar, kentte yaşayan her insanın yararına olacak işleri kulak arkası etmeden uygulamaya geçirdiklerini belirterek, sık sık sahaya çıkıp vatandaş, esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Yusuf Alemdar sakarya Politika Güncel Haberler

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