Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye hizmet binasında çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle tek tek bayramlaşan Alemdar, nice bayramlar temennisinde bulundu.

Göreve başladıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Alemdar, "11 ayın sultanı mübarek ramazanın ardından bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Rabb'imize hamdolsun." ifadesini kullandı.

Alemdar, yeni dönemde şehri daha iyi noktaya taşımak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.