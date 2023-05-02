Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ferizli'yi ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ilçesinde temaslarda bulundu.

Yüce, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ile Gölkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Yüce, burada yaptığı konuşmada, Gölkent'te grup yolunun yenilenmesini programa aldıklarını ve yenileme çalışmalarının Adatepe'ye kadar uzatılacağını ifade etti.

Yüce, Gölkent'te terfi merkezi de inşa edeceklerini belirterek, mahallede yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.