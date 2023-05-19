Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, 19 Mayıs'ın her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen yeniden dirilişin sembolü olduğunu, milletin birlik ve beraberlik içerisinde neler başarabildiğini gösterdiği gün olarak tarihteki yerini aldığını kaydetti.

Ecdadın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları genç nesillere aktardıklarını, "Türkiye Yüzyılı hedeflerini gençlerle birlikte sürdürdüklerini belirten Yüce, "Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.