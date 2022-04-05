Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele günlerinden günümüze, ülkemizin ve dünyanın doğru, güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, paylaşımında AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu da etiketleyerek tebriklerini iletti.