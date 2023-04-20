Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Ramazan Bayramı mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, "Bir bayrama daha bizleri bir, beraber ve kardeşçe kavuşturan yüce Allah'a şükürler olsun. 6 Şubat'tan itibaren kalbimizin orta noktasında hissettiğimiz hüzün hala çok taze. Kimimiz annesini, kimimiz kardeşini ve kimimiz ise evladını ve kardeşini toprağa koydu. Şükürler olsun yaraları hep birlikte sardık ve sarmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Acıdan, hüzünden uzak, sevinçli haberlerle neşelenecekleri nice bayramlarda birlikte olmayı ümit ettiğini belirten Yüce, mesajında şunları kaydetti:

"Bizi birbirimize kenetleyen, aynı sofrada buluşturan ve nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlayan ramazan ayına veda ederken ayrı bir burukluk yaşıyoruz elbette. Bayram sevinciyle birleşen bu güzel duygu, yüce Allah'ın bizlere verdiği en mukaddes hediyelerden biri. Tüm Sakarya'mızın, 85 milyon tek yürek Türkiye'mizin ve Ümmet-i Muhammed'in bayramı mübarek olsun."