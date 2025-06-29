Sakarya-Bilecik Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Sakarya-Bilecik Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Sakarya'da başlayıp Bilecik tarafına yayılan orman yangınında ekipler, soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın, iki gün süren mücadele ile büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve iki gün süren çalışmalar sonucu bu sabah büyük oranda kontrol altına alınan yangın alanında müdahale sürüyor.

Sakarya kesiminde görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin etkisini yitirdiği alanlarda soğutma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, kontrol altına alınan ancak sarp arazide farklı bölümler halinde devam eden yangın alanlarında ise söndürme çalışması yürütüyor.

Bu arada, ekiplerin söndürme ve soğutma yaptığı alanlar ile alevlerden zarar gören ormanlık bölgeler havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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