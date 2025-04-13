Sakarya Bedensel Engelliler 7-0 Mağlup Oldu
Ampute Futbol Süper Ligi'nde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne 7-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Kulüp başkanı Cemil Yıldırım, rakiplerinin şampiyonluğa oynadığını belirtirken, Alves Kablo Antrenörü Rahmi Özcan da hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu.
Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, konuk ekibin 7-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takım olarak iyi hazırlandıklarını fakat rakiplerinin şampiyonluğa oynadığını söyledi. Önlerindeki müsabakaya hazırlanacaklarını belirten Yıldırım, bu maçı telafi edeceklerini kaydetti.
Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Antrenörü Rahmi Özcan da şampiyonluk yolunda ilerlediklerini dile getirerek, puan farkını koruyup sezon sonunda hedefe ulaşmak istediklerini ifade etti.