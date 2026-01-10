Haberler

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğraflar arasından tercihlerini belirledi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koçer, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını tercih eden Koçer, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

Koçer, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Koçer, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

