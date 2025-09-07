Haberler

Bakan Işıkhan: 'Terörsüz Türkiye, inşallah menziline varan bir ok olacak'

SAKARYA'da şehit ailelerini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye, inşallah menziline varan bir ok olacak. Evlatlarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakacağızö dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün gerçekleştirdiği Sakarya programı kapsamında 1995 yılında Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Komando Er Kenan Şentürk ile Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mesajını içeren mektubunu ailelere teslim eden Işıkhan, şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını vurguladı. Bakan Işıkhan, "Şehit ve gazilerimizin hatıralarını her zaman mukaddesimiz bilerek yüreğimizde taşıyacağız. Terörsüz Türkiye, inşallah menziline varan bir ok olacak. Evlatlarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakacağız. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize hayırlı ömürler versinö dedi.

