Sakarya Akyazı'da Tek Katlı Ev Yangını
Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yandı.
Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.