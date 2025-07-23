Sakarya Akyazı'da Orman Yangınına Sebep Olan Şahıs Tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel