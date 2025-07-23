Sakarya Akyazı'da Orman Yangınına Sebep Olan Şahıs Tutuklandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.