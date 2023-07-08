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Sakarmeke kuşunun yavrularını besleme anı kaydedildi

Sakarmeke kuşunun yavrularını besleme anı kaydedildi

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Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı görüntülendi.

Sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı kayıt altına alındı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı, 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sulak alanda en yaygın tür olan sakarmeke (Fulica atra), yerel tür olarak 4 mevsim boyunca bu alanı kullanıyor.

Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, sakarmekenin dalış yaparak su altından çıkardığı yiyeceklerle yavrularını besleme anını görüntüledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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