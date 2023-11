Sakar soyguncu, kuyumcuyu korkutmak isterken kendini vurdu

ADANA'da yüzünü kapüşonla gizleyen Tarık Can Sevin (32), silahla tehdit ettiği kuyumcu Serbay Y.'nin (37) iş yerinden 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını gasbetti.

ADANA'da yüzünü kapüşonla gizleyen Tarık Can Sevin (32), silahla tehdit ettiği kuyumcu Serbay Y.'nin (37) iş yerinden 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını gasbetti. Kuyumcuyu korkutmak için havaya ateş açan Sevin, tutukluk yapan silahını yeniden doldurmaya çalışırken kendini bacağından vurdu. Kaçan Sevin ile suç ortağı B.K. (16) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 8 Kasım'da saat 18.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen motosikletli şüpheliler Tarık Can Sevin ile B.K., iş yerinin önüne geldi. Sevin kuyumcuya girip, belindeki tabancayı çıkararak iş yeri sahibi Serbay Y.'ye doğrulttu. Elindeki poşeti tezgaha koyan Sevin, Serbay Y.'ye "Altınları doldur, yoksa seni vururum" dedi. Panikleyen Serbay Y., 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını poşete doldurup, şüpheliye verdi. Kuyumcuya sakin olması yönünde sürekli telkinde bulunan Sevin, altınlarla birlikte dışarı çıktı. Kuyumcuya gözdağı vermek için havaya ateş açmak isteyen Sevin, tutukluk yapan silahını yeniden doldurmaya çalışırken kendini bacağından vurdu. Sevin, dışarıda bekleyen B.K.'nin motosikletine binerek, olay yerinden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Kuyumcu Serbay Y.'nin ihbarıyla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Tarık Can Sevin ve suç ortağı B.K. ile motosikletin sahibi Can D.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çalıntı 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, Can D. ise motosikleti arkadaşına emaneten verdiğini, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Can Sevin ile B.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Can D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.