Erzurum'da soğuktan bitkin düşen sakar meke, bakımı sonrası doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen sakar meke kuşu, bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşamına geri salındı. Vatandaşların ihbarıyla koruma altına alınan kuş, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek güçlendirildi.

Bir süre önce şehir kırsalında karlı sulak arazide bitkin halde sakar meke kuşunu gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kuş, ekiplerce teslim alınarak koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede sağlık problemi olmadığı ve enerji kaybı yaşadığı anlaşılan sakar meke, güçlenmesi için bakım ve beslenmeye alındı.

Özenle bakımı ve beslenmesi yapılan kuş, ekiplerce doğal yaşamı olan sulak alana bırakıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
