Şakalaşma Tartışması Kanlı Bitti: Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken sigara paketi yüzünden tartışan iki arkadaştan biri, diğerini bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf E. (19), şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.'yi (19) bıçakla ağır yaraladı.Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine Bağlı Yeni Mahalle, Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İsmail T. ile şakalaşan Yusuf E., arkadaşının sigara paketini düşürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan arkadaşlardan Yusuf E., bıçakla İsmail T.'yi karnından ve kolundan yaraladı. İsmail T. kanlar içinde yığılırken, Yusuf E. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İsmail T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan Yusuf E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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