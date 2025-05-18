Şakalaşırken Bıçakla Yaralanma Olayı

Şakalaşırken Bıçakla Yaralanma Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken arkadaşını bıçakla yaralayan 17 yaşındaki S.Y. gözaltına alındı. Yaralanan M.A.T. hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.A.T.'yi (17), bıçakla yaralayan S.Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir dershanede meydana geldi. Ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.'yi bacağından yaraladı. Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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