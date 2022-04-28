Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu

ERZURUM Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde sunulan Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.

Ulu Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Erzurumlular, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i Erzurumlulara gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk ulaştırdı. Cami imamı Sakalı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakalı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise, Peygamber Efendimizin Sakal'ı Şerif'ini cep telefonlarıyla fotoğrafını çekmeye çalışmaları izdihama sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel