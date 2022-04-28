Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep olduERZURUM Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde sunulan Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.

Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu

ERZURUM Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde sunulan Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.

Ulu Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Erzurumlular, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i Erzurumlulara gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk ulaştırdı. Cami imamı Sakalı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakalı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise, Peygamber Efendimizin Sakal'ı Şerif'ini cep telefonlarıyla fotoğrafını çekmeye çalışmaları izdihama sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title