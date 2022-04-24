Sakal-ı Şerif, Beypazarı'nda Sultan Alaeddin Camisinde ziyarete açılacak

Salgın sebebiyle 2 yıldır halkın ziyaretine açılamayan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi görülebilecek.

Beypazarı Müftülüğü, iki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesinin idrak edileceği 27 Nisan Çarşamba günü öğle namazı öncesinde halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Tarihi Sultan Alaeddin (Paşa) Caminde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi günüde halkın ziyaretine sunuluyor.

Çok sayıda vatandaş her sene dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerifi görmenin mutluluğunu yaşıyor.