Sakal-ı Şerif, Beypazarı'nda Sultan Alaeddin Camisinde ziyarete açılacak - Haberler

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Sakal-ı Şerif, Beypazarı'nda Sultan Alaeddin Camisinde ziyarete açılacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Sakal-ı Şerif, Beypazarı'nda Sultan Alaeddin Camisinde ziyarete açılacak

Salgın sebebiyle 2 yıldır halkın ziyaretine açılamayan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi görülebilecek.

Salgın sebebiyle 2 yıldır halkın ziyaretine açılamayan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi görülebilecek.

Beypazarı Müftülüğü, iki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesinin idrak edileceği 27 Nisan Çarşamba günü öğle namazı öncesinde halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Tarihi Sultan Alaeddin (Paşa) Caminde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi günüde halkın ziyaretine sunuluyor.

Çok sayıda vatandaş her sene dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerifi görmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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