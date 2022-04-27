Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra gösterildi

Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri gösterilmeyen Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i Adıyaman Kab Camii'nde gösterilmeye başlandı.

Kadir Gecesi münasebetiyle gösterilen Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar duygu yoğunluğu yaşadı. Yediden yetmişe, genç yaşlı, kadın erkek çok sayıda kişi Sakal-ı Şerif'i görmeye geldi.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2 yıldan beri ziyarete açılmayan Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra Peygamber sevdalılarına gösterildi. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görebilmek için sıraya girdi.

Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, vatandaşların Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Peygamber Efendimizin (SAV) Sakal-ı Şerif'ini Kadir Gecesine doğru ziyarete açıyoruz. Müslümanlardan büyük bir ilgi var. Bu iki senedir pandemiden dolayı ziyarete açamamıştık. Çok şükür bu yıl ziyarete açtık" dedi.

Vatandaşlar ise Sakal-ı Şerif'i görünce manevi bir haz duyduklarını ve çok heyecanlandıklarını ifade etti.

(Ahmet Arslantaş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel