Üye Girişi
Haberi Paylaş
Saka kuşlarının beslenme anı görüntülendi

Saka kuşlarının beslenme anı görüntülendi

Güncel Haberler

Iğdır'da dikenlerden beslenen saka kuşu, kameraya yansıdı.

Iğdır'da dikenlerden beslenen saka kuşu, kameraya yansıdı.

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Iğdır'da bugüne kadar yapılan kuş gözlem çalışmaları esnasında 300'den fazla kuş türünün yaşadığı tespit edildi.

Kentte yaşayan saka kuşu (Carduelis carduelis) da sahip olduğu renkleri nedeniyle kuşlar arasındaki en renkli türler arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda çalışma yapan AA ekibi, deve dikeninin üstüne konarak beslenen saka kuşlarını görüntüledi.

Birbirinden farklı renkleriyle dikkati çeken saka kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.

Iğdır Seçim Sonuçları
Iğdır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title