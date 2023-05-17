Saka kuşlarının beslenme anı görüntülendi

Iğdır'da dikenlerden beslenen saka kuşu, kameraya yansıdı.

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Iğdır'da bugüne kadar yapılan kuş gözlem çalışmaları esnasında 300'den fazla kuş türünün yaşadığı tespit edildi.

Kentte yaşayan saka kuşu (Carduelis carduelis) da sahip olduğu renkleri nedeniyle kuşlar arasındaki en renkli türler arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda çalışma yapan AA ekibi, deve dikeninin üstüne konarak beslenen saka kuşlarını görüntüledi.

Birbirinden farklı renkleriyle dikkati çeken saka kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.