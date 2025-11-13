Saitama'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

TOKYO, 13 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Saitama eyaletindeki bir otoyolda büyük bir tırın ve birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Devlete ait NHK kanalının haberine göre kaza, perşembe günü saat 05.30'dan kısa bir süre sonra meydana geldi. Büyük bir tırın bir otomobile arkadan çarpmasıyla başlayan kaza, bir küçük otomobil ve iki tırın daha karışmasıyla zincirleme kazaya dönüştü.

Küçük otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişininse yaralandığı ve yaralılarının bilincinin açık olduğu bildirildi.

Polis, 50 yaşındaki tır şoförünü yaralanmaya neden olan dikkatsiz araç kullanma şüphesiyle olay yerinde gözaltına aldı. Kazanın kesin nedeni araştırılıyor.