Şairleri taşıyacak "Şiir Hatları Treni", 5 Haziran'da yola çıkacak - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yurt içinden ve dışından 15 şairi taşıyan "Şiir Hatları Treni", 5 Haziran'da İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'ndan yola çıkacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, yerli ve yabancı şairler tren yolculuğunda edebiyat öğrencileriyle bir araya gelecek.

Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiirler okunacak, birçok atölye çalışması gerçekleştirilecek.

"Şiir Hatları Treni"nde yolculuk edecek şairler arasında Türkiye'den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan, Zeynep Tuğçe Karadağ, yurt dışından ise Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra "Şiir Sokakta" hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) bulunuyor.

Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı yüze yakın öğrenci eşlik edecek.

CSO Ada'da "Satırbaşı Ankara Kitap Sergisi" açılacak

Etkinlik, 5 Haziran saat 19.00'da Sirkeci Garı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Törende, tarihi garda kurulacak sahnede yerli ve yabancı şairler yola çıkmadan önce şiirlerini İstanbullular için seslendirecek.

Sirkeci Garı'ndan Ankara Garı'na hareket eden trende yol boyunca atölyeler düzenlenecek.

Şairler Alphan Akgül "Şiirde Görsel Düşünce", Baki Ayhan T. "Şiir İncelemesi", Ercan Yılmaz "Şiirde Metinlerarasılık", Zeynep Arkan "Şiirde İmge ve Anlam", Zeynep Tuğçe Karadağ ise "Şiir ve Hikaye" başlıklı atölyelerde genç edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Şairler ve öğrenciler, 6 Haziran'da ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Salonu'nda düzenlenen "Satırbaşı Ankara Kitap Sergisi"nin açılışına katılacak.

"Şiir Hatları Treni" yolcuları sergi alanında saat 16.30'da şiirlerini bu kez Ankaralılar için okuyacak.