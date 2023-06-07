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Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Güncel Haberler

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 36. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla yad edildi.

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 36. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla yad edildi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Mesut Meyveci ile Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende yer alan Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri, Zarifoğlu'nun şiirlerini yorumladı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Üsküdar Belediyesi Cahit Zarifoğlu Üsküdar Güncel Haberler

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