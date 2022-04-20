ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Parlak için bugün öğle vakti Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Parlak'ın kızı Yaren ve eşi Meltem Parlak ile kardeşleri Hüseyin, Cumali, Fikret Parlak tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Törene Parlak'ın ailesinin yanı sıra şair, yazar arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Parlak için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Bülent Parlak, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'HEPİMİZ ÖLECEK YAŞTAYIZ' DİYORDU

"ŞAİR GİBİ YAŞADI"

"BİR KÜÇÜK BÜLENT PARLAK ORDUSU"

Görüntü dökümü:

-Tabutun götürülüşü

Demirören Haber Ajansı / Güncel