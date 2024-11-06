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Saint-Louis'ta Pelikan Turistlerin Gözdesi Oldu

Saint-Louis'ta Pelikan Turistlerin Gözdesi Oldu
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Senegal'in Saint-Louis kentinde, evcil pelikan Ndagabar, mahalledeki yaşamı renklendiriyor ve hem halkın hem de turistlerin ilgi odağı haline geliyor. 62 yaşındaki Madiop Gueye'nin evine konuk olan pelikan, yapmış olduğu davranışlarla mahallenin maskotu olmaya devam ediyor.

FATMA ESMA ARSLAN ÖZDEL - Senegal'in Saint-Louis kentinde bir mahallede yaşayan evcil pelikan, hem bölge halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Saint-Louis'nin Guet Ndar bölgesi, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ziyaretçilerine rengarenk bir görsel şölen sunuyor.

Ana geçim kaynağı balıkçılık olan bölgenin bir tarafı Senegal Nehri'ne bir diğer ucu da Atlantik Okyanusu'na çıkıyor.

Neredeyse tamamı kumla kaplı kalabalık sokaklarda, bölge halkının evlerinin önünde baktığı koyunların yanı sıra evcil bir pelikan da yaşıyor.

Emekli balıkçı 62 yaşındaki Madiop Gueye'nin 5 yıldır evinin önünde baktığı pelikan hem mahallenin hem de bölgenin yıldızı olarak kabul ediliyor.

Yerel dil Volofçada pelikan anlamına gelen "Ndagabar" ismini taşıyan pelikan, günün erken saatlerinde mahalleyi gezmeye başlıyor.

Zaman zaman koyunlarla oyun oynayan zaman zaman da bir kenarda gelip geçeni izleyen Ndagabar, fırsatını bulunca da balık satan kadınların tezgahından balık çalıyor.

Bu ikonik balıkçı mahallesini görmeye gelen yerli yabancı turistlerin gözdesi olan Ndagabar, bölge halkı tarafından da adeta bir evcil hayvan gibi seviliyor.

Ndagabar, tıpkı bir çocuk gibi yoldan geçen araçların arkasından koşarken bazen de etraftakileri gagasıyla korkutmaya çalışıyor.

Ndagabar'ı sahiplenen Gueye, "Onu yavruyken buldum, 5 yıldır devamlı beraberiz. Evimin önünde uyuyor, aynı insan gibi kalkıp mahalleyi geziyor. Karnı acıkınca da ilerideki nehre girip balık avlayıp dönüyor." dedi.

Gueye, mahalleye gelen turistlerin önce Ndagabar'ı sorduğunu vurgulayan Gueye, "Mahallenin en ünlüsü Ndagabar. Herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyor." diye konuştu.

Daha önce de pelikan beslediğini belirten Gueye, balıkçı mahallerinde pelikanlarla insanların özel bir bağ kurduğunu vurguladı.

"Ben ömrümü balıklarla denizde geçirdim ama bugün emekliyim. Ndagabar bana denizi, balıkçılık yaptığım günleri hatırlatıyor. Onu kendi çocuklarımdan ayrı görmüyorum." ifadesini kullandı.

Mahallede yaşayan İsmaila Diop da "Ndagabar'ı görmesek merak ediyoruz, devamlı insanlarla beraber. Mahallenin adeta maskotu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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