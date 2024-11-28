Üye Girişi
Haberler
Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Saint-Gobain, Diyarbakır'da 7. Fabrikasını Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı malzemesi üreten Fransız firması Saint-Gobain, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açarak yılda 200 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Açılışta konuşan yetkililer, bu yatırımın bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı.

Yapı malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren Saint-Gobain Weber, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda fabrika kurdu.

İlk etapta yıllık 200 bin ton üretim kapasitesi olan fabrikada, yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri üretilecek.

Fabrikanın açılışı için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümet ve Valilik olarak Diyarbakır'da önemli bir yere sahip olan tarım, sanayi ve turizm alanlarında paydaşlarıyla birlikte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentte sanayinin gelişmesine çok büyük önem verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır, sanayileşme anlamında biraz geç başlayan bir şehir ama çok dinamik bir nüfusu var ve girişimcilik ruhu çok güçlü. O bakımdan aradaki mesafeyi çok hızlı kapatacağa benziyor. Çok önemli bir fabrikayı hizmete alıyoruz. Her geçen gün yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdamın, yatırımın, üretimin, ihracatın ve Diyarbakır'ın refahının artması demek." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan tesisi kent için bir başlangıç olarak gördüklerini ve firmanın gelecek yıllarda çok daha büyük yatırımlar yapmasını beklediklerini dile getiren Zorluoğlu, bu konuda yatırımcılara destek vereceklerini bildirdi.

Diyarbakır'ın uzun yıllar başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, maalesef uzun yıllar terörle mücadeleyle vakit geçirmek zorunda kalmış bir şehir. Ancak şimdi çok şükür öyle bir noktadayız ki Diyarbakır artık bütün potansiyelini sanayide, tarımda ve turizmde yakalayabilecek bir zemin, bir huzur ortamı oluşturmuş durumda. Bu manada önümüzdeki yıllar gelişme anlamında Diyarbakır için çok kıymetli olacak. İnşallah elbirliğiyle çalışacağız. Katma değer katacak yeni tesisler ve yatırımları bu şehirle buluşturacağız."

Zorluoğlu, tesisin kentin üretim, ihracat ve istihdamına katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açan Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan da inşaat sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki referans noktalarından birisi olma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

İş imkanları sunarak bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Aydoğan, "Tabii ki bu yatırımların arkası gelecek. Niceleri gelecek yatırımlarımızla da topluma fayda sağlayacak projeler üreteceğiz. Yeni işbirlikleri içine gireceğiz." dedi.

Törende, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir ve Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif de konuşma yaptı.

Fabrika, kesilen kurdelenin ardından çalıştırma düğmesine basılarak hizmete alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem
img

Mallarına el konulacak!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 28 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 43. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İspanya Ligi maçları yayınlanıyor mu? La Liga maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.