Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor - Haberler

SHANGHAİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor, Mayıs ayında yurtdışı satışlarının güçlü seyretmesini beklediğini söyledi. Şirketten Çarşamba yapılan açıklamaya göre, merkezi Shanghai'da bulunan otomobil üreticisi bu ay yurtdışına, yıllık yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 70.000'den fazla araç satmayı bekliyor. 1.000'den fazlası SAIC Motor'a ait toplam 3.000'in üzerinde otomobille Shanghai Haitong iskelesinden Çarşamba akşamı yola çıkan bir ro-ro gemisi 12 ila 14 günlük bir deniz yolculuğunun ardından Avustralya'ya varacak.

Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminal Limited Şirketi pazarlama departmanı icra direktörü Xi Jialin, "Çin otomobilleri yurtdışında hala çok popüler. Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden olan Haitong iskelesinin iş hacmi Ocak-Nisan döneminde salgına rağmen yıllık bazda yüzde 32 artış gösterdi" dedi. SAIC Motor 2022 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artışla 800.000 araç satmayı hedefliyor.

Xinhua / Güncel