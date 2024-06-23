SAIC Motor, Avrupa'da büyümeye devam ediyor

SAIC Motor Almanya Halkla İlişkiler Müdürü Marc Hecht, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu yılın SAIC'e ait olan MG markasının 100. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, şirketin Avrupa'da daha fazla mağaza açmayı planladığını söyledi.

BRÜKSEL, 23 Haziran (Xinhua) -- Çinli lider otomobil üreticisi SAIC Motor Europe'un Başkan Yardımcısı Yuan Yingchen, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) yönelik geçici gümrük vergilerini artırma kararına rağmen şirketin Avrupalı tüketicilere olan taahhüdünü yerine getireceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu 12 Haziran'da piyasadaki yaygın endişelere ve Çin'in itirazlarına rağmen Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında değişen geçici gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Komisyon, Çin'i elektrikli araç değer zincirinde "haksız sübvansiyon" uygulamakla suçlarken, vergi planının olgusal ya da yasal dayanaklarını açıklayacak daha fazla bir bilgi vermedi.

Yuan, Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen Avrupa-Çin CEO Yuvarlak Masa Paneli sırasında Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Bu durum Çinli otomobil üreticileri, AB'nin serbest ticaret ilkeleri ve Avrupalı tüketicilere haksızlık" dedi.

SAIC'in sağlam teknolojisine ve yüksek kaliteli ürünlerine olan güvenini dile getiren Yuan, AB'nin vergi planının geçici bir zorluk teşkil etse de SAIC'in bu zorlukların üstesinden gelmeye kararlı olduğunu belirtti.

Yuan, "Uzun vadeli yaklaşımı benimseyen bizler için bunlar sadece küçük engeller, uzun vadeli kalkınma sürecinde küçük dalgalanmalar" dedi.

Yetkili şirketin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ederken, meşru haklarını gerekli tüm yasal ve ticari yollarla savunmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Yuan'ın verdiği bilgiye göre şirket uyarlanabilir kişiselleştirmeyi teşvik etmek için Frankfurt'ta bir mühendislik araştırma ve geliştirme merkezi ile Avrupa'da bir fabrika kurma planı üzerinde çalışıyor.

SAIC Motor Almanya Halkla İlişkiler Müdürü Marc Hecht ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu yılın SAIC'e ait olan MG markasının 100. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, şirketin Avrupa'da daha fazla mağaza açmayı planladığını söyledi.

"Yazılım, bağlantı ve konfora öncelik veren Çinli tüketicilerin aksine, Avrupalı tüketiciler daha çok sürüş performansına odaklanıyor" diyen Hecht, SAIC'in, tasarımlarını Avrupalı tüketicilerin tercihlerini karşılayacak şekilde hazırladığını belirtti.