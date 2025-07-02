SAIC-GM-Wuling Şirketi Küresel Satışlarını Artırdı

SAIC-GM-Wuling Şirketi Küresel Satışlarını Artırdı
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SAIC-GM-Wuling, 2025'in ilk yarısında küresel satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artırarak 764.544 adede ulaştı. Yeni enerjili araç satışları ise yüzde 50’yi aşarak büyük bir ivme kazandı.

NANNİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors'un ortak girişimi olan SAIC-GM-Wuling (SGMW) şirketi, küresel satışlarını 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 764.544 adede çıkardığını duyurdu. Bu büyümede, yeni enerjili araçlara yönelik güçlü talep ve artan ihracat etkili oldu.

Şirketin söz konusu dönemdeki yeni enerjili araç satışları, altı ay art arda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydederek 413.314 adede ulaştı. Ocak-haziran dönemindeki ihracat ise yüzde 17,1 artışla 125.539 adet veya set olarak gerçekleşirken, yeni enerjili araç ihracatı üç ay art arda yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi.

Şirketin yeni enerjili araç markalarından Hongguang MINIEV ailesi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,4 artışla 171.064 adetlik satış rakamına ulaştı. Temmuz 2020'de piyasaya sürülen modelin toplam satışlarıysa 1,6 milyonu geçti.

Orta Amerika, Güney Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'nın aralarında bulunduğu 104 ülke ve bölgede faaliyet gösteren otomobil üreticisi, 23 Mayıs'ta Endonezya'da 3 milyonuncu yeni enerjili aracını üretim bandından indirdi.

SGMW, ocak ayında Özbekistan'daki ortaklarıyla stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Şirket haziranda Brezilya'ya ilk araçlarını ihraç ederken, yerel montaj ortaklıkları kurmayı planlıyor.

SGMW'nin merkezi, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou kentinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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