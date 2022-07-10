Saıc-Gm-Wuling'in Nev Satışları İlk Yarıda Yüzde 23 Arttı - Haberler

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Saıc-Gm-Wuling'in Nev Satışları İlk Yarıda Yüzde 23 Arttı

Xinhua - Güncel
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Saıc-Gm-Wuling'in Nev Satışları İlk Yarıda Yüzde 23 Arttı

NANNİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Merkezi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde bulunan SAIC-GM-Wuling (SGMW), 2022'nin ilk altı ayında yeni enerjili araçlarda (NEV) güçlü satışlar kaydetti.

NANNİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Merkezi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde bulunan SAIC-GM-Wuling (SGMW), 2022'nin ilk altı ayında yeni enerjili araçlarda (NEV) güçlü satışlar kaydetti. SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors'un ortak girişimi olan SGMW, Ocak-Haziran döneminde yıllık yüzde 23 artışla 233.970 adet NEV sattı. SGMW'nin NEV modelleri arasında; Hongguang MINI EV, Baojun KiWi EV ve Wuling Nano EV modelleri bulunuyor. Şirket söz konusu dönemde yıllık yüzde 17 artışla 214.165 adet Hongguang MINI EV satışı gerçekleştirdi. Şirketin diğer bir NEV modeli olan Baojun KiWi EV ise Ocak-Haziran döneminde 15.076 adet satıldı. Aylık bazda da güçlü NEV satışları kaydeden SGMW, Haziran'da yıllık yüzde 62 artışla toplam 49.450 adet NEV sattı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti General Motors Güncel Haberler

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