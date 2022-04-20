Saıc-Gm-Wuling İlk Çeyrekte Nev Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti - Haberler

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Saıc-Gm-Wuling İlk Çeyrekte Nev Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti

Xinhua - Güncel
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Saıc-Gm-Wuling İlk Çeyrekte Nev Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti

NANNİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinde merkezi bulunan SAIC-GM-Wuling (SGMW) şirketi, bu yılın ilk çeyreğindeki yeni enerjili araç (NEV) satışlarının güçlü seyrettiğini bildirdi.

NANNİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinde merkezi bulunan SAIC-GM-Wuling (SGMW) şirketi, bu yılın ilk çeyreğindeki yeni enerjili araç (NEV) satışlarının güçlü seyrettiğini bildirdi. SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors ortak girişimi olan SGMW, Ocak- Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 117.210 adet NEV satışı kaydetti. SGMW şu anda Hongguang MINI EV, Baojun KiWi EV ve Wuling Nano EV modellerinin bulunduğu NEV'ler üretiyor. Hongguang MINI EV, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 artışla 106.721 adetlik güçlü bir satış gerçekleştirdi. Baojun KiWi EV modelinin aylık satışları ise Mart ayında 3.385 adede ulaşarak bir rekora imza attı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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