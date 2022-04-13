SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR - Haberler

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SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sahur vakti yapımı devam eden camiye girip kubbe kaplamasında kullanılan 151 parça alüminyum malzemeyi çalan 4 şüpheli, aynı gün iftar saatlerinde yakalanıp, tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sahur vakti yapımı devam eden camiye girip kubbe kaplamasında kullanılan 151 parça alüminyum malzemeyi çalan 4 şüpheli, aynı gün iftar saatlerinde yakalanıp, tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde 8 Nisan günü sahur vakti, yapımı devam eden caminin avlusuna giren kişiler, kubbe yapımında kullanılan maddi değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 151 parça alüminyum malzemeyi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin avludaki alüminyum malzemeleri kucaklayarak taşıdıkları ve bahçe duvarının dışında bekleyen diğer 2 kişiye verdikleri görüldü.

Mahallelinin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Caner Yüzer (20), Çağrı Burgu (20), Eray Baskıncı (31) ve Berkay Hızlı (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, aynı gün iftar saatlerinde adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami yönetimine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ

-Camiden malzemelerin çalınması anından güvenlik kameası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

SAHURDA ÇALDILAR, İFTARDA YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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