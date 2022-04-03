SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ - Haberler

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SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'de sahur vakti işlek caddelerden geçirilen koyun sürüsü görüntülendi.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de sahur vakti işlek caddelerden geçirilen koyun sürüsü görüntülendi.

Kent merkezinin en işlek caddeleri Bulvar ile Çevre Yolu'ndan sahur vakti koyun sürüsü geçti. 4 çobanın eşlik ettiği sürüyü görenler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Koyunların Hakkari'nin Durankaya beldesine götürüldüğü belirtildi. (DHA)

SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ

SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ

SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hakkari, Güncel, Haberler

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