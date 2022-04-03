SAHUR VAKTİ KENT MERKEZİNDEN KOYUN SÜRÜSÜ GEÇTİ

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de sahur vakti işlek caddelerden geçirilen koyun sürüsü görüntülendi.

Kent merkezinin en işlek caddeleri Bulvar ile Çevre Yolu'ndan sahur vakti koyun sürüsü geçti. 4 çobanın eşlik ettiği sürüyü görenler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Koyunların Hakkari'nin Durankaya beldesine götürüldüğü belirtildi. (DHA)