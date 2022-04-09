SAHUR SONRASI BALONLA GÖKYÜZÜNDE FRİGYA TURU

AFYONKARAHİSAR'daki tarihi Frig Vadisi'nde tatilciler, sahur sonrasınd günün ilk saatlerinde sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü'nü gökyüzünden izledi.

İhsaniye ilçesine bağlı Emre Gölü'nde, sahurdan sonra günün ilk saattlerinde havalanan balonlarla tatilciler Frigya'nın manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı yakaladı. Emre Gölü ile vadide tur atan balonlarda turistler, eğlenceli anlar yaşadı.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın eşsiz manzarasının gökyüzünden izlenebildiğini balon turlarına ilginin arttığını dile getirdi. Koyuncu, Ramazan ayında sahurdan sonraya denk gelen balon uçuşları artarak devam ediyor. Bölgeye gelen yerli, yabancı turistlerin balon turuna ilgisi arttı. Geçen sene sıcak hava balonu uçuşları, Frigya için deneme süreciydi. Bu yılki uçuş sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz dedi.