AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Sahte yeme yakalanan martıyı vatandaşlar kurtardı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahte balık yemine yakalanan martıyı sahilde iftar yapan infaz koruma memurları kurtardı. Kanadı ve bacağı misinaya dolanan martı, tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizdeki sahte yeme aldanan martı, hamle yapınca kancaya takıldı. Martının kanadı ve bacağı misinaya dolanınca, iftar için Çayağzı sahilinde bulunan infaz, koruma memurları harekete geçti. Martıyı deniz üzerinden alan memurlar, sahte balık yeminden de kurtararak sahile çıkarttı. İnfaz ve koruma memurları durumu belediyenin veteriner işlerine bildirdi.

Yaralı martı veteriner hekimlere teslim edildi.