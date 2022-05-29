Sahte ve gümrük kaçağı tütün ürünü operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Sahte ve gümrük kaçağı tütün ürünü operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Sahte ve gümrük kaçağı tütün ürünü operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve makaronların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir şüphelinin elektrikli bisikletle taşıdığı tütün ürünlerini sattığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 31 bin 400 içi dolu ve boş makaron, 25 kilo 730 gram kıyılmış sarıma hazır tütün, 25 makaron doldurma makinası, birer büyük boy makaron doldurma makinası ile tütün tartımında kullanılan elektronik seyyar tartı ele geçirildi.

Şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Köyceğiz Hisarcık Tütün Güncel Haberler

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