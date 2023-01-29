Sahte trafik cezası ödeme sitesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İNTERNETTE kurduğu sahte trafik cezası ödeme sitesiyle elde ettiği kart bilgileriyle, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan şüpheli Alparslan K.(49) gözaltına alındı. Şüphelinin satın aldıklarını teslim almaya geldiği kargo şirketinde yakalandığı görüntüler polis kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çaldığı kart bilgileriyle alışveriş yapan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin internette sahte bir trafik cezası ödeme sitesi kurduğu, buradan ödeme yapmak isteyen kişilerin kart bilgilerini kaydettiği tespit edildi. Polis yaptığı takiple şüphelinin mağdurların kart bilgilerini kullanarak e-ticaret sitelerinde alışveriş yaptığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için, adres vermediği, satın aldıklarını bir kargo şirketinin bürosundan teslim aldığı belirlendi.

ŞÜPHELİNİN SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI ANLARI KAMERALAR KAYDETTİ

Şüphelinin İstanbul'da 4, Türkiye genelinde 9 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin altın, ziynet eşyası ve cep telefonu satın aldığı, bunları da sattığı tespit edildi. Şüpheli Alparslan K.'nin daha önce de 8 suç kaydı olduğu belirlendi.