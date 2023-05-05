SAHTE SİTELERLE 3 MİLYAR LİRALIK VURGUNDA GÖZALTI SAYISI 214 OLDU

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açarak çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 214 oldu.

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açarak çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 214 oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirilme veya yayma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, dün sabah eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 214 şüpheli yakalanırken, 52 şüphelinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, İzmir'de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açarak dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

Yine şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralarda çıkardığını, bu siteleri kullanmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sahte sitelere 'oltalama' yöntemini kullanarak kredi kartı bilgilerini yazan kişilerin, kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları ifade edildi.

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların, yine farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalıştıları da tespit edildiği de belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin müştekilerden elde edilen haksız kazancı kurulan paravan hayali şirketlerin pos cihazlarından çekilerek yine hayali firmalara aktarıldığı tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu paranın takibini zorlaştırmak maksadıyla vatandaşlardan elde edilen haksız kazancı illegal yasadışı bahis siteleri ile anlaşarak, bu sitelerden yasadışı bahis oynayan kişilerin banka hesaplarına aktarım gerçekleştirerek suça konu parayı dolaşıma sokmaya çalıştıkları ve izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildiği de belirtildi.