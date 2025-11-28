Sahte Şirketlerle Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aydın merkezli 3 ilde, sahte şirketler kurarak elektrikli otomobil satma vaadiyle, ön ödeme aldıktan sonra iletişimi kesip alıcıları dolandırdıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S.K., Y.H., F.S., E.Ö., H.K., D.A. ve B.M. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek FIRAT / AYDIN,