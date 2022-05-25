SAHTE SAĞLIK RAPORU HAZIRLAYAN ÇETEYE OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA - Haberler

MERSİN merkezli 8 ilde, 'dublör' kullanarak para karşılığı sahte sağlık raporu düzenleyen çeteye yönelik operasyonda, 2'si sağlık çalışanı 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarının işlendiğini belirledi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 56 kişinin adresini tespit eden ekipler, 20 Mayıs'ta savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, para karşılığında rapor alacak kişiler yerine hastalığı olan 'dublör' sokarak sahte rapor aldırıp, devletten engelli maaşı, ÖTV indirimi almalarını sağlayarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 2'si sağlık çalışanı 11'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin 12'si ev hapsi alırken, diğerleri de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel