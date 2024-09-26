Sahte Reklam Siteleriyle Dolandırıcılık: 10 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri para kazanma vaadiyle dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 13 sim kart, 5 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 3 usb bellek, 6 cd ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.