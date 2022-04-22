Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Haberler

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Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de sahte plaka basılıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde yaşayan M.G.'nin (36) oto aksesuar görünümlü iş yerinde sahte plaka bastığı tespit edildi. Şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde plaka basımında kullanılan pres makinesi, plaka boyama makineleri, plaka boyaları, 51 adet mühürlü sahte plaka, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha ile harf ve rakamdan oluşan kalıplar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kayseri, Güncel, Haberler

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