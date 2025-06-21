Sahte Plaka İmalatı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte yapılan yol kontrolü sırasında sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli sahte plakalar ve imalat makineleri ele geçirildi.

Başkentte sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde 19 Haziran'daki yol kontrolü sırasında ekipler, şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, Amerikan Pres Plaka (APP) ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konu hakkında detaylı çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin sahte plaka basımı için kullandığı imalathanenin yerini tespit etti.

Şüphelilerin imalathane, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 68 harf ve rakam gruplu sahte plaka, 210 boş plaka, 1 plaka mühür baskı makinesi, 1 plaka keski makinesi, 1 plaka karekod basma makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 1 büyük boy plaka boyama makinesi, plaka boyası, çeşitli boy ve ebatlarda demir harf ve rakam kalıpları ele geçirildi.

İmalathane, belediye yetkililerince mühürlenirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.