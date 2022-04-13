Son dakika haber | 'SAHTE PASAPORT' ŞÜPHELİSİ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI - Haberler

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Son dakika haber | 'SAHTE PASAPORT' ŞÜPHELİSİ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği öne sürülen M.İ., evine yapılan polis baskınıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği öne sürülen M.İ., evine yapılan polis baskınıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki şüphelinin sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen M.İ., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramalarda 8 kişi adına düzenlenen pasaport ve yurt dışı para transferine ait dekontlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber | 'SAHTE PASAPORT' ŞÜPHELİSİ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Son dakika haber | 'SAHTE PASAPORT' ŞÜPHELİSİ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Son dakika haber | 'SAHTE PASAPORT' ŞÜPHELİSİ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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