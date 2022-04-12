Sahte paraları yıkayıp, ütülemişler

ÇİFTLİK, NİĞDE (DHA) - ESKİŞEHİR'de çiftliğini satın almak istedikleri İ.C.'yi 60 bin 950 dolar dolandıran Kamerun uyruklu şüpheliler Guy Djeutha ve Bertrand Nzali, tutuklandı. Şüphelilerden Guy Djeutha, evde bulunan paraların sahte olduğunu bilmediğini öne sürerek, Bertrand Nzali'nin bir kovada sahte banknotları yıkayıp ütülediğini söyledi.

Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi'nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli ise alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile iletişime geçti. Bir süre internet üzerinden görüşüp İ.C.'nin güvenini kazanan şüpheliler, Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek ondan borç isteyerek, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.