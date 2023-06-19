Sahte paraları bozdururken kıskıvrak yakalandılar

Sahte dövizleri bozdurmak için dükkan dükkan dolaştılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte dövizleri Bodrum çarşısında bozdurmaya çalışan şüpheliler, suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Bodrum'a gelen yabancı uyruklu çete üyelerinin, yüklü miktarda sahte dövizi, çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yapmak ve döviz bozma yoluyla piyasaya sürmeye çalışacakları bilgisi alındı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince takip altına alınan 2 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yüksek miktarda sahte dolar ve Türk Lirası ile birlikte suçüstü yakalandı.

Çete lideri konumunda olan şüpheli şahıs ise İstanbul iline kaçacağı bilgisi alınması üzerine takibe başlandı. Şüpheli, yapılan çalışmalar neticesinde sahte kimlik kullanarak kiralıdığı araçla birlikte Milas Selimiye Mahallesi'nde yüksek miktar döviz ve Türk Lirası ile yakalandı.

Operasyon sonucu yakalanan üç şüpheli şahsın 2'si çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.Çete lideri olduğu ifade edilen şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamların karşısına çıkacak.