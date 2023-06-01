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Sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'da polis tarafından sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis tarafından sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma sonucu İlkadım ilçesi şehirler arası otobüs terminalinde B.Ö. ile Y.T. adlı kadınının valiz ve çantaları ile ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 44 adet sahte 100 dolarlık banknot, 375 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ve 21,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö. ve T.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.T. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Güncel Haberler

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