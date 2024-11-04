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Sahte Kiralık Ev İlanlarıyla 1 Milyon Lira Dolandırılan 20 Kişi

Sahte Kiralık Ev İlanlarıyla 1 Milyon Lira Dolandırılan 20 Kişi
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Samsun'da emlakçıların ilanlarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. 9 ilde 20 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Diğeri şüpheli ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. E.Ş., bugün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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